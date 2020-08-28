Стокгольм, , 03:05 — REGNUM Глава МИД Швеции Анн Линде выразила обеспокоенность по поводу задержания в Минске фотокорреспондента шведской газеты Dagens Nyheter Пола Хансена. Об этом министр сообщила на своей странице в Twitter.

Следите за развитием событий в трансляции: «Майдан надвигается: Белоруссия бастует и протестует — все новости»

Руководитель ведомства потребовала от властей Белоруссии незамедлительно освободить журналиста. По ее словам, Хансен ничего не нарушил. Линде подчеркнула, что МИД Швеции предпринимает активные усилия по освобождению фотокорреспондента.

Как сообщило ИА REGNUM, 27 августа Главное управление внутренних дел Минского городского исполнительного комитета распространило информацию о том, что на площади Свободы в Минске задержаны 13 журналистов, представляющих такие агентства, как Reuters, Associated Press, ТАСС и ряд других.

Читайте ранее в этом сюжете: В Минске силовики задержали 13 журналистов, в том числе российских