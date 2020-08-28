Кеноша , , 02:57 — REGNUM Задержанному по подозрениям в стрельбе в ходе массовых беспорядков в американском Кеноше (штат Висконсин) 17-летнему Кайлу Риттенхаусу предъявили обвинения, сообщает портал The Daily Beast.

Сообщается, что Риттенхауса обвиняют в убийстве двух человек в ходе уличных погромов в Кеноше в ночь на 26 августа. По версии следствия, он открыл огонь по толпе, которая пыталась отобрать у него винтовку. В результате стрельбы были убиты два человека, еще один получил ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа в штате Висконсин арестовали 17-летнего Кайла Риттенхауса по подозрениям в убийстве человека в ходе уличных беспорядков. Однако на момент ареста было неизвестно, предъявят ли ему обвинения в убийстве одного или двух человек.

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