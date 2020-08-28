Вашингтон, , 02:45 — REGNUM Действия военнослужащих из России, которые якобы привели к происшествию на дороге в Сирии, были опасными и неприемлемыми. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона Джонатана Хоффмана, опубликованном на сайте Пентагона.

В американском оборонном ведомстве отметили, что для недопущения подобных ситуаций в будущем российской стороне направлено соответствующее уведомление.

«Мы ожидаем возвращения к обычному и профессиональному (механизму) предотвращения конфликтов в Сирии и оставляем за собой право энергично защищать наши войска всякий раз, когда их безопасность будет поставлена под угрозу», — говорится заявлении Хоффмана.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ДТП в Сирии произошло 25 августа. По версии американской стороны, столкновение бронемашин произошло по вине военных из России, и в результате травмы получили несколько американских солдат. В Москве, в свою очередь, отвергли эти обвинения, и заявили, что ДТП не удалось избежать из-за блокирования дороги бронемашинами США.

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