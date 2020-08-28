Вашингтон, 28 августа 2020, 02:46 — REGNUM Президент США Дональд Трамп 27 августа официально уведомил Сенат Конгресса США о намерении выдвинуть кандидатуру Чеда Вулфа на пост министра внутренней безопасности. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.
«Сегодня президент Дональд Трамп объявил о своём намерении выдвинуть следующее лицо на ключевой пост в своей администрации — Чеда Вулфа, чтобы он был министром внутренней безопасности», — говорится в распространённом документе.
Напомним, Вулф с 13 ноября 2019 года исполняет обязанности главы третьего по величине ведомства в составе федерального правительства США. Он считается одним из наиболее лояльных президенту Трампу представителей исполнительной власти США.
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