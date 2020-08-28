Токио, , 02:33 — REGNUM В территориальные воды вокруг островов Сенкаку (Дяоюйдао), принадлежность которых оспаривают Япония и Китай, вошли два китайских патрульных корабля, 28 августа передает японское общественное телевидение.

В связи с этим канцелярия премьер-министра Японии открыла кризисный штаб по сбору и анализу информации.

Как сообщило ИА REGNUM, 26 августа стало известно, что японский министр обороны Таро Коно должен был провести осмотр с воздуха островов Сенкаку (Дяоюйдао), но отменил свои планы из-за возможной реакции со стороны Китая.

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