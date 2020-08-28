Дамаск, , 01:48 — REGNUM Военную базу международной коалиции Эт-Таджи в Ираке покинула группа саудовских военнослужащих для передислокации на базу Шаддади в сирийской провинции Эль-Хасаке, передает телеканал Al-Mayadeen.

Военнослужащий Саудовской Аравии Mod.gov.sa

По данным СМИ, в составе группы 20 военных Саудовской Аравии. Они прибыли в Сирию с колонной вооруженных сил США.

Напомним, 23 августа база Эт-Таджи, которая расположена к северу от столицы Ирака, была передана иракским властям.

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