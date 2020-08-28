Варшава, , 01:59 — REGNUM Польское правительство исключило Россию из списка 46 государств, на авиационное сообщение с которыми из-за пандемии коронавируса продолжает действовать запрет. Это следует из проекта распоряжения, выдержки из которого 27 августа опубликовало Польское агентство печати.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: стабилизация или «вторая волна»? — все новости»

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: стабилизация или «вторая волна»? — все новости»

Следите за развитием событий в трансляции: «Страны возобновляют авиасообщение и открывают границы — трансляция»

В «запретном» списке правительства Польши по-прежнему фигурируют Армения, Бразилия, Израиль, Индия, Испания, Казахстан, Ливан, Ливия, Македония, Мальта, Румыния и США.

Предполагается, что новое постановление правительства вступит в силу со 2 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданам России, как и жителям Китая и Сербии, в ближайшее время разрешат въезд на территорию Польши.

Читайте ранее в этом сюжете: Польша откроет границы для жителей России