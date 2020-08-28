Москва, , 01:31 — REGNUM Существенно сократить число форм отчётности для бизнеса в России предложил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Соответствующее письмо он направил российскому премьер-министру Михаилу Мишустину.

В письме говорится, что количество видов обязательной отчетности для предпринимателей в 2020 году остаётся избыточным. Так, по налогам они вынуждены заполнять 11 форм, по статистике — 158 (по видам деятельности), отдельно формируется бухгалтерская отчётность, отчётность в Фонд социального страхования России и Пенсионный фонд России.

Главным, по мнению Титова, должен стать процесс взаимодействия между различными ведомствами, федеральными и региональными органами власти, которые выработают единые требования и в результате часть форм будет упразднена. Решать эти вопросы Титов предложил в составе специальной межведомственной рабочей группы с участием представителей предпринимательского сообщества.

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