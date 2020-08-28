Пекин, , 01:32 — REGNUM ВМС Китая 27 августа вынудили ракетный эсминец ВМС США Mustin уйти из китайских территориальных вод в Южно-Китайском море. Об этом со ссылкой на официального представителя Южной зоны боевого командования НОАК старшего полковника Ли Хуаминя сообщает газета Global Times.

«Мы призываем Соединённые Штаты прекратить подобные провокационные действия, осуществлять строгий контроль за своими морскими и воздушными военными операциями и войсками, находящимися на границах, чтобы избежать происшествий», — цитирует издание Хуаминя.

Напомним, в воздушном пространстве и морской акватории вблизи приморского города Циндао, расположенного в восточной провинции Шаньдун на побережье Жёлтого моря, а также в окрестностях островов Наньша (Спратли) и Сиша (Парасельские), которые расположены в акватории Южно-Китайского моря, проводились учения ВМС НОАК Китая.

Ракетный эсминец ВМС США Mustin зашёл в территориальные воды КНР в Южно-Китайском море вблизи Парасельских островов. ВМФ и ВВС НОАК опознали американский корабль и предупредили его о необходимости покинуть воды КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель министерства национальной обороны КНР У Цянь в ходе пресс-конференции обратил внимание СМИ, что учения проводились в плановом порядке и не были направлены против третьих стран.

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