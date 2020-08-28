Вашингтон, , 01:08 — REGNUM Действия участников акций протеста, которые проводятся в американском городе Кеноша в штате Висконсин после ранения полицейскими чернокожего Джейкоба Блейка, поддержала кандидат в вице-президенты США от демократов Камала Харрис. Об этом она сообщила в ходе своего выступления, передает телеканал CNN.

По ее словам у протестующих есть на это право.

Бреонны Тейлор, Джорджа Флойда и многих других не удивляет то, что люди вышли на улицы, и я поддерживаю их решение». Камала Харрис «Люди справедливо испытывают гнев и разочарование. После убийстви многих других не удивляет то, что люди вышли на улицы, и я поддерживаю их решение».

Как сообщило ИА REGNUM 26 августа кандидат в президенты от демократов Джо Байден рассказал, что побеседовал с семьей Джейкоба Блейка и вновь подчеркнул, что готов искоренить «системный расизм» в США.

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