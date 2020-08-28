Киев, , 00:58 — REGNUM Украина сможет принять решение о смене минской площадки по урегулированию конфликта в Донбассе, если возникнет такая необходимость, заявил 27 августа украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «1+1».

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"От Минска в этом процессе — только название, потребности ездить туда нет», — сказал он.

По словам Кулебы, сейчас необходимости принимать решение нет, поэтому в Киеве продолжат следить за развитием событий в Белоруссии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Украины решили приостановить все контакты с Белоруссией. Кроме того, от контактов с соседней республикой отказался украинский президент Владимир Зеленский.

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