Киев, , 00:21 — REGNUM Результатом переговоров о перемирии в Донбассе стало отсутствие ранений и летальных случаев среди украинских боевиков на фронте за прошедший месяц, заявил 27 августа президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщили в пресс-службе его аппарата.

«31 день нет боевых ранений, нет летальных случаев на фронте. Мне кажется, что это неплохой результат», — сказал Зеленский.

По его словам, результат был достигнут благодаря диалогу конфликтующих сторон, переговорам с участием лидеров других стран.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 июля в Донбассе вступило в силу очередное «бессрочное» перемирие, о котором с большим трудом удалось договориться на переговорах в Минске.

По данным Народной милиции Луганской Народной Республики, украинские силовики нарушили за это время условия перемирия 36 раз.

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