Вашингтон, , 23:25 — REGNUM Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил о своей готовности провести дебаты с действующим президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом после того, как его соратница по партии спикер палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси выступила против подобных дебатов. Соответствующее заявление Байден сделал 27 августа в эфире телеканала MSNBC.

«Нет… Я собираюсь дебатировать с ним… Я буду факт-чекером (проверяющим факты — ИА REGNUM) на сцене во время дебатов с ним», — сказал Байден.

Пелоси ранее заявила, что с Трампом не следует дебатировать, так как вести он себя будет неподобающим для президента образом. При этом в стане демократов поговаривают о том, дебаты устраивать с Трампом не следует, так как Байден и так лидирует по последним опросам.