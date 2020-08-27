Бамако, 27 августа 2020, 23:19 — REGNUM Бывший премьер-министр Мали Бубу Сиссе освобождён военными, отстранившими его от власти в ходе переворота, пишет 27 августа Le Journal du Mali.

Бубу Сиссе (слева)
Бубу Сиссе (слева)
VOA

Также военные освободили председателя Национальной ассамблеи Мали Мусу Тимбина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Тимбин, Сиссе и ещё несколько малийских государственных деятелей были захвачены и увезены на военную базу Кати в пригород Бамако 18 августа 2020 г.

Та же участь постигла Ибрагима Бубакара Кейту — президента Мали. Всех их захватили в резиденции Кейты, а властью в стране был объявлен так называемый Национальный комитет спасения народа.

Кейта через несколько часов после начала мятежа объявил, что подал в отставку. Мятежники пообещали провести в стране выборы. Сегодня, 27 августа, Кейта был выпущен военными на свободу.

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