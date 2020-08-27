Бамако, , 23:19 — REGNUM Бывший премьер-министр Мали Бубу Сиссе освобождён военными, отстранившими его от власти в ходе переворота, пишет 27 августа Le Journal du Mali.

Бубу Сиссе (слева) VOA

Также военные освободили председателя Национальной ассамблеи Мали Мусу Тимбина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Тимбин, Сиссе и ещё несколько малийских государственных деятелей были захвачены и увезены на военную базу Кати в пригород Бамако 18 августа 2020 г.

Та же участь постигла Ибрагима Бубакара Кейту — президента Мали. Всех их захватили в резиденции Кейты, а властью в стране был объявлен так называемый Национальный комитет спасения народа.

Кейта через несколько часов после начала мятежа объявил, что подал в отставку. Мятежники пообещали провести в стране выборы. Сегодня, 27 августа, Кейта был выпущен военными на свободу.

Читайте ранее в этом сюжете: Сын потерявшего власть в Мали Ибрагима Кейты эмигрировал