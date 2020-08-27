Киев, , 23:09 — REGNUM Украинские правоохранительные органы задержали людей, которые обстреляли автобус на трассе Киев — Харьков. Об этом сегодня, 27 августа, заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Напомним, что депутат Рады Илья Кива заявил, что националистические боевики из «Национального корпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расстреляли автобус с активистами организации «Патриоты — За жизнь». Кива утверждал, что погиб один из активистов, а двое были похищены боевиками.

Позднее Нацполиция Украины заявила, что в результате инцидента никто не погиб — ранения получили два человека. Похищенных нет. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Националисты отвергли обвинения в нападении на автобус.

По словам Геращенко, подозреваемые в нападении уже задержаны.

«Сегодня на трассе Харьков-Киев произошёл конфликт между двумя группами сторонников разных политических сил. В результате четких и слаженных действий сотрудников полицииХарьковской областигруппа нападавших только что была задержана в Красноградском районе Харьковской области», — написал Геращенко на своей странице в социальной Facebook.