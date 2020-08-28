Тегеран, , 08:21 — REGNUM Двухдневный визит генерального директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси в Тегеран завершился удовлетворительным и беспроигрышным исходом для обеих сторон. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 27 августа.

Тегеранский визит Гросси, столкнувшийся с заранее обдуманной западными СМИ шумихой в результате срыва планов США по реализации так называемого механизма snapback и введению санкций ООН в отношении Ирана, привел к выпуску совместного заявления, в котором учитываются требования обеих сторон.

Переговоры и встречи между главой МАГАТЭ и высшими должностными лицами Ирана, включая президента Хасана Рухани, показали, что страна полностью готова к проведению любых переговоров в рамках мирного урегулирования.

В соответствии с совместным заявлением, МАГАТЭ в дальнейшем не будет требовать доступа к объектам вне рамок соглашения о гарантиях и Дополнительного протокола, добровольно принятого Ираном.