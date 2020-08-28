Тегеран, , 08:22 — REGNUM 26 августа Иран, Россия и Турция, тройка гарантов мира в Сирии, и специальный посланник ООН по сирийскому урегулированию Гейр Педерсен созвали сирийский Конституционный комитет в Женеве для обмена мнениями о мирном процессе в пострадавшей от войны стране. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 27 августа.

Состоявшееся заседание Конституционного комитета Сирии было посвящено вопросам прекращения огня в Идлибе и освобождения задержанных. Педерсен представил доклад о первом раунде переговоров на третьем заседании сирийского Конституционного комитета и выразил надежду, что режим прекращения огня в северо-западной сирийской провинции Идлиб будет продлен.

Тройка гарантов мира Сирии подробно остановилась на мирном процессе и гуманитарных вопросах в стране.

Старший помощник министра иностранных дел Ирана по особым политическим вопросам Али-Асгар Хаджи присутствовал на женевской встрече с целью выразить позицию Тегерана. Хаджи подчеркнул важность уважения национального суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Сирии. Он также заявил, что Иран полон решимости бороться с терроризмом в регионе, в частности в Сирии.