Тегеран, , 08:26 — REGNUM 27 августа посол Ирана в Великобритании Хамид Байдинеджад в своем твиттере написал, что соглашение между Ираном и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) об урегулировании проблем ядерных гарантий привело к разочарованию планов США по реализации своих мер в отношении Исламской Республики. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Признание МАГАТЭ того, что его запрос на доступ к иранским объектам должен основываться на независимом анализе, и отказ международного органа от запросов на доступ к иным объектам местам привели планы США в отношении передачи вопроса о гарантиях Ирана в Совет Безопасности ООН к полному срыву», — написал Байдинежад в своём Twitter-аккаунту.

Ранее Иран и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) опубликовали совместное заявление о ядерном сотрудничестве, а глава агентства Рафаэль Мариано Гросси завершил свое пребывание в Тегеране после проведения ряда переговоров с высокопоставленными иранскими официальными лицами.