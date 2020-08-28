Тегеран, , 08:34 — REGNUM 27 августа официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде выразил соболезнования правительству и народу Афганистана в связи с недавними наводнениями, которые причинили ущерб имуществу и здоровью невинных людей. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В связи с наводнениями в некоторых районах Афганистана, которые привели к жертвам и ущербу имуществу, Хатибзаде выразил соболезнования афганскому народу и правительству. Кроме того, он выразил надежду на скорейшее выздоровление людей, пострадавших от произошедших в стране наводнений.

Сильное наводнение произошло в городе Чарикар на севере Афганистана, однако афганское правительство до сих пор не опубликовало никаких сообщений о количестве жертв и размере разрушений.

Афганские СМИ отмечают, что на основании полученных данных было разрушено 50% города, в том числе 300 жилых районов.