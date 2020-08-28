Скопье, , 01:20 — REGNUM Пресс-секретарь Европейской комиссии Сюзана Конзе 27 августа рассказала об ожиданиях Брюсселя от нового правительства Северной Македонии.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в еврокомиссии, вопреки ожиданиям македонцев, не стали поощрять ожидания Скопье относительно открытия первых первых глав переговоров о вступлении страны в ЕС до конца этого года и не сообщили о том, будет ли представлен отчет о прогрессе страны на пути евроинтеграции этой осенью.

Зато в Брюсселе не преминули напомнить о необходимости проведения реформ:

Сюзана Конзе Мы ожидаем сотрудничества с новым правительством и следим за выполнением новой правительством стратегии реформ, направленных на европейскую интеграцию. Мы также продолжим сотрудничество с новым правительством в борьбе против коронавируса. Ожидаем, что новое правительство будет придерживаться устремленности в ЕС путем проведения реформ, которые должны привести страну в соответствие с европейским законодательством.

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