Скопье, 28 августа 2020, 01:20 — REGNUM Пресс-секретарь Европейской комиссии Сюзана Конзе 27 августа рассказала об ожиданиях Брюсселя от нового правительства Северной Македонии.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в еврокомиссии, вопреки ожиданиям македонцев, не стали поощрять ожидания Скопье относительно открытия первых первых глав переговоров о вступлении страны в ЕС до конца этого года и не сообщили о том, будет ли представлен отчет о прогрессе страны на пути евроинтеграции этой осенью.
Зато в Брюсселе не преминули напомнить о необходимости проведения реформ:
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