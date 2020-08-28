Брюссель, , 01:21 — REGNUM Государственный координатор Косово по диалогу с Сербией Скендер Хюсени 27 августа провел встречу с делегацией Сербии в Брюсселе, которую возглавлял руководитель Канцелярии по Косово и Метохии в правительстве Сербии Марко Джурич. По словам Хюсени, в ходе встречи Сербия продемонстрировала неконструктивный подход. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Хюсени заявил, что в ходе встречи сербские переговорщики вернулись к обсуждению вопросов, по которым ранее уже было достигнуто принципиальное согласие.

Косовский дипломат назвал подход Сербии к диалогу доказательством того, что Белград стремится к затягиванию переговоров

Политик подчеркнул, что Косово стремится к окончательному соглашению, которое будет предполагать взаимное признание.

Специальный представитель Евросоюза по диалогу между Сербией и Косово и другим балканским вопросам Мирослав Лайчак, выступавший посредником на встрече, заявил, что стороны работали над окончательным решением вопросов, которые обсуждались на предыдущих встречах на уровне экспертов.

Напомним, 7 сентября в Брюсселе состоится встреча президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Косово Авдуллы Хоти. Перед этим, 4 сентября, аналогичная встреча состоится в США.

Читайте ранее в этом сюжете: Бывший ассистент Обамы назвал провальной миссию Гренелла в Косово