Приштина, , 00:35 — REGNUM Глава Демократической партии Косово Кадри Весели 27 августа ответил отказом на приглашение премьер-министра Авдуллы Хоти присоединиться к правительственной делегации на переговорах с Сербией в Вашингтоне 4 сентября в в Брюсселе 7 сентября.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик подчеркнул, что его партия поддержит только всеобъемлющее и окончательное соглашение, которое будет гарантировать взаимное признание Косово и Сербии, государственный суверенитет и территориальную целостность Косово, унитарный характер государства и вступление Косово в ООН.

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В отличие от другой оппозиционной партии Движение за самоопределение, Демократическая партия Косово не считает правительство Хоти нелегитимным и приветствует роль США в диалоге. По словам Весели, встреча делегаций Косово и Сербии в Вашингтоне придаст динамику диалогу между Белградом и Приштиной.

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