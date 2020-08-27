Подгорица, , 21:49 — REGNUM Сербский певец и автор песен Владо Георгиев был возвращен 27 августа пограничного перехода Ситница в Боснию и Герцеговину из-за запрета на въезд в Черногорию, сообщило управление полиции.

«В соответствии со статьей 8 Закона об иностранцах Георгиеву запретили въезд в Черногорию», — сообщили в полиции.

В объяснении министерства внутренних дел говорится, что Георгиеву запрещен въезд, потому что это необходимо по соображениям национальной безопасности, то есть внутренней безопасности или общественного здоровья.

Оппозиционные партии уже осудили эти, по их мнению политически мотивированные действия, в отношении певца. Напомним, что Владо Георгиев — популярный исполнитель во всех странах бывшей Югославии. Он родился в Дубровнике, а детство и юность его прошли в черногорском городе Херцег-Нови, куда он в этот раз и направлялся.

30 августа в Черногории назначены парламентские выборы, полиция уже не раз заявляла, что располагает данными о готовящихся в день выборов беспорядках.