27 августа 2020 | Время чтения 5 мин

Младжан Джорджевич, , 21:39 — REGNUM В воскресенье, 30 августа, в Черногории пройдут, пожалуй, самые интересные парламентские выборы за последние 20 лет. Впервые за это время у оппозиции есть реальный шанс победить Демократическую партию социалистов (ДПС) нынешнего президента Мило Джукановича, последнего коммунистического диктатора в Европе и заклятого врага сербского народа и Сербской православной церкви, а также России.

Черногория

Одной из основных причин создания общей атмосферы «лишения силы ДПС», как этот процесс называют в рядах оппозиции, является принятие в декабре прошлого года постыдного, антицивилизационного и дискриминационного Закона о свободе вероисповедания. Этим законом правительство Мило Джукановича начало сильнейшую атаку на сербскую идентичность в Черногории, Сербскую православную церковь и Митрополию Черногорско-Приморскую. Их агрессия возросла до такой степени, что Джуканович недавно заявил, что на этих выборах ожидает «победы над Церковью», а не над своими политическими оппонентами.

Тот факт, что митрополит Амфилохий, величайший духовный авторитет в этой стране и, вероятно, во всей Сербской Церкви, впервые активно принимает участие в избирательном процессе, свидетельствует о том, насколько важными могут быть эти выборы для будущего сербов, и особенно Сербской православной церкви в Черногории. Как сказал Амфилохий: «В свои 82 года я впервые буду голосовать на парламентских выборах и призываю всех проголосовать за защиту святынь, творений Бога, которые в Черногории подвергаются нападкам со стороны тех, кто не знает, что такое святыни».

Митрополит Амфилохий (сс) Драган С. Танасијевић

Общая мобилизация против ДПС — партии, правящей Черногорией уже 30 лет, кажется, дает результаты. Согласно последнему исследованию Центра по демократии и правам человека, который ранее считался близким правящим партиям, оппозиция может рассчитывать на поддержку 52% избирателей, в то время как поддержка ДПС и других близких к власти партий составляет около 48%. Несколько более мелких партий в настоящее время находятся около избирательного порога или близки к нему, и победители этих выборов во многом будут зависеть от них.

Конечно, поскольку Джуканович правит десятилетиями, создавая ложные конфликты между черногорцами и сербами, и эти выборы не могли пройти без якобы вмешательства внешних факторов — сербского и русского. Как и в 2016 году, когда во время фальшивого «госпереворота» в день выборов президент Сербии Александр Вучич помог своему деловому партнеру, другу и коллеге по мафии Мило Джукановичу выиграть, то же самое повторяется и сейчас.

Мило Джуканович Predsjednik.me

На этот раз в якобы подрыве независимости Черногории и распространении «не только великосербского национализма, но и российского империализма» Джуканович обвинил заместителя главы Агентства информации и безопасности Сербии (БИА) Марко Парезановича, по его словам, «самого видного агента России». Речь идет о человеке, который является профессионалом и патриотом, но в то же время в кругах безопасности считается одним из самых лояльных к Александру Вучичу людей. Обо всем, что делает Парезанович, Вучич знает и должен это одобрять. Особенно интересно то, что об этих обвинениях Джукановича не сообщалось в средствах массовой информации, близких к сербскому правительству, а также что никто из верхушки сербского государства или БИА не отреагировал на них и не опроверг их. Очень странно…

Когда я пережил подобное в 2011 году, когда Джуканович обвинил меня в том, что я «враг Черногории», потому что в качестве советника тогдашнего президента Сербии я помогал сербской оппозиции в этой стране, все сербское государство, от сферы политики и безопасности до средств массовой информации, вступилось за меня. Из-за серьезности угроз, которые поступили в мой адрес из Черногории в связи с моей работой, мне пришлось несколько лет жить под защитой полиции. На этот раз отсутствие реакции со стороны сербского государства вызывает, по крайней мере, сомнения в существовании соглашения о ненападении двух диктаторов, но и в оказании помощи правительству Черногории в ожесточении упомянутых конфликтов. Это станет не первым случаем, когда Александр Вучич сыграл двойную игру: он помогал и Милораду Додику, и его соперникам в Республике Сербской БиГ. Я твердо уверен, что он делает то же самое и на этот раз: он помогает сербской оппозиции, но в глубине души надеется на победу Джукановича, для чего готов сделать все необходимое.

Александр Вучич Predsednik.rs

Поэтому не удивляет информация о том, что Вучич уже отправил некоторые части своих партийных структур, занимающиеся выборными махинациями, чтобы помочь ДПС и Джукановичу на местах. Кроме того, довольно показательным является заявление Джукановича о том, что он получил информацию о якобы причастности России к вышеупомянутому делу из «верхушки сербского государства». Для тех, кто хорошо знаком с ситуацией здесь, это может быть либо сам Вучич, либо их общий советник Владимир Беба Попович. Все это представляет собой лишь продолжение антироссийской истерии, перекинувшейся из Черногории в Сербию в прошлом году в рамках подготовки к «джукановичевскому повороту» Вучича.

Владимир Беба Попович Vladimira Popovic

В этом отношении любые популистские действия и острые заявления, которые разделят народ Черногории на сербов и черногорцев, только помогают Джукановичу. В то время как митрополит Амфилохий и Церковь делают все возможное, чтобы уменьшить такие разногласия, Вучич делает прямо противоположное, позволяя Джукановичу обвинить Россию во вмешательстве в выборы. Примером тому может служить и недавняя автомобильная лития в Сербии, которой руководил не кто иной, как сын Вучича Данило. Напомню, что никогда раньше, даже когда литии в Черногории были на пике, такие мероприятия не проводились. Следовательно, так как всё, что Вучич делает, является ложью, так и его настаивание на сербских интересах служит только тому, чтобы помочь Джукановичу выжить у власти.

Если бы выборы проходили в относительно справедливых условиях, оппозиция без проблем одержала бы победу в воскресенье. Но в таком случае, где один процент голосов, вероятно, будет составлять от 3500 до 4000 человек, и где в руках правительства, их западных партнеров и партнеров по НАТО находятся неограниченные средства для подкупа, шантажа и запугивания избирателей, ситуация более чем неопределенная. Если к этому добавить помощь сербских властей, ясно, что перед черногорской оппозицией стоит чрезвычайно сложная задача.

Не дамо светиње!