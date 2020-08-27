Минск, , 21:14 — REGNUM Российских журналистов, ранее задержанных в центре Минска, где оппозиция снова попыталась провести акцию протеста против президента Александра Лукашенко, отпустили на свободу.

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Напомним, что сегодня сторонники оппозиции в Минске снова собрались на площади Независимости возле Дома правительства. Акция, как обычно, не была согласована с властями, и силовики начали задерживать отдельные группы протестующих.

Также была задержана группа из 13 журналистов, среди которых были как иностранные, так и российские корреспонденты. По заявлению представителя МВД Белоруссии, журналисты были задержаны для установления их личностей.

Позднее стало известно, что российский консул получил доступ к задержанным российским журналистам.

Сейчас поступают сообщения от российских СМИ о том, что их корреспондентов выпускают.