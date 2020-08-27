Челябинск, , 21:12 — REGNUM В Челябинске определены руководители трёх районов: Калининского, Центрального и Ленинского. Районные советы депутатов провели 27 августа заседания и приняли соответствующие решения.

Флаг Челябинска

Во всех случаях кроме остальных кандидатов на посты претендовали действующие главы. Они в итоге и назначены депутатами на очередной срок. В Калининском продолжит править Сергей Колесник, в Центральном — Виктор Ереклинцев, а в Ленинском — Александр Орёл, пишет Накануне.Ru.

Как сообщало ИА REGNUM, Челябинск уже несколько лет поделён на муниципалитеты. В ходе местных выборов избиратели выбирают депутатов районных советов, которые затем формируют городскую думу.