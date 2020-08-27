Берлин, , 21:07 — REGNUM Генеральный секретарь военного блока НАТО Йенс Столтенберг призвал Российскую Федерацию и другие страны «не вмешиваться» в происходящее в Белоруссии. Об этом он заявил в интервью германскому таблоиду Bild.

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«Мы уважаем территориальную целостность Белоруссии. Белоруссия — суверенное и независимое государство. И никто — включая Россию — не должен вмешиваться в происходящее там», — сказал Столтенберг.

Также он призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко обеспечить народу своей страны возможность «определить будущее» государства.

«В регионе нет концентрации войск НАТО, поэтому режим не должен использовать это как предлог для подавления мирных протестов. Это неприемлемо», — подчеркнул Столтенберг.

Напомним, что президент Белоруссии Лукашенко прямо заявил, что за массовыми протестами в стране стоит Запад, и вооруженные формирования НАТО уже «лязгают гусеницами» у западных белорусских границ.

Также Лукашенко попросил у президента России Владимира Путина выполнить обязательства в рамках ОДКБ в случае, если будет осуществлено то или иное вторжение на территорию Белоруссии.

Российский лидер заявил, что Россия свои обязательства в рамках ОДКБ выполнит. Также Путин рассказал, что в России создан резерв из правоохранительных органов, который может быть отправлен в Белоруссию в том случае, если боевики оппозиции перейдут к активным действиям.