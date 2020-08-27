Вашингтон, , 21:01 — REGNUM Дебаты между кандидатами в президенты США Джо Байденом и Дональдом Трампом нежелательны, сообщила 27 августа Нэнси Пелоси, спикер палаты представителей американского Конгресса.

Пелоси «Не думаю, что нужно проводить какие-либо дебаты».

Она пояснила, что манера вести себя у Трампа такова, что и на дебатах она «будет ниже достоинства президента».

Напомним, Байден 30 июня заявил по поводу возможных дебатов с Трампом: «Не могу дождаться, чтобы сравнить свои умственные способности с умственными способностями человека, с которым я соперничаю».

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