Киев, , 20:43 — REGNUM Украинская национальная полиция утверждает, что в результате обстрела автобуса на трассе Киев — Харьков ранения получили два человек — погибших и заложников нет. Напомним, что ранее сегодня, 27 августа, депутат Верховной рады Илья Кива сообщил, что националистические боевики заблокировали и расстреляли автобус, в котором ехали активисты его партии «Патриоты за жизнь».

Кива утверждал, что в результате расстрела автобуса погиб один человек, двое были похищены боевиками, также сообщалось о раненых.

Однако в нацполиции Украины утверждают, что в результате инцидента никто не погиб — два человека получили ранения. Никаких заложников также нет. Обстрел автобуса производился из травматического оружия.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство».

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