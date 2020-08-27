Вашингтон, 27 августа 2020, 20:33 — REGNUM Выбор между демократами и республиканцами к моменту грядущих выборов превратился в выбор между двумя совершенно разными видениями. Столь ясного выбора у американских избирателей ещё не было.
С таким заявлением готовится выступить американский президент Дональд Трамп 27 августа перед своими соратниками. Выдержки из его выступления опубликовала Politico.
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Напомним, предвыборная борьба Республиканской и Демократической партий США вошла в новую фазу после официального объявления Трампа и Джо Байдена кандидатами в президенты.
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