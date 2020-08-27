Пекин, , 20:25 — REGNUM Китай дал жесткую оценку, выступив против американских санкций, введенных против китайских предприятий и персонала, участвующих в строительной деятельности в Южно-Китайском море (ЮКМ), и призвал США немедленно «исправить свои ошибки», прекратив вмешательство во внутренние дела КНР. Об этом 27 августа сообщает Синьхуа со ссылкой на заявление официального представителя МИД КНР Чжао Лицзяня.

По словам дипломата, строительство в акватории ЮКМ развернуто на китайской территории, находится в рамках суверенитета КНР и не связано с милитаризацией региона. Тем самым подчеркивается незаконность и неоправданность американских санкций, которые введены под надуманным предлогом, а также нарушают нормы международного права, подрывая мир и стабильность в этом районе Тихого океана.