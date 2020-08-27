Челябинск, , 20:24 — REGNUM В Челябинске 27 августа были проведены пикеты в поддержку юриста-эколога Владимира Казанцева. Об этом активисты сообщили в соцсетях.

На одиночных акциях граждане потребовали освободить правозащитника. Также они настаивают на его невиновности и полагают, что его уголовное дело может быть сфабрикованным.

Как сообщало ИА REGNUM, Казанцев был задержан 26 августа. Его подозревают в мошенничестве.

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