Челябинск, 27 августа 2020, 20:24 — REGNUM В Челябинске 27 августа были проведены пикеты в поддержку юриста-эколога Владимира Казанцева. Об этом активисты сообщили в соцсетях.
На одиночных акциях граждане потребовали освободить правозащитника. Также они настаивают на его невиновности и полагают, что его уголовное дело может быть сфабрикованным.
Как сообщало ИА REGNUM, Казанцев был задержан 26 августа. Его подозревают в мошенничестве.
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