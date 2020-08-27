Киев, , 20:14 — REGNUM Депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что боевики из националистических организаций «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напали на членов его партии «Патриоты за жизнь!» — один из активистов был убит, двое других — похищены. Об этом Кива сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам Кивы, на трассе Киев — Харьков был заблокирован автобус, который перевозил людей из организации «Патриоты за жизнь!». По данным депутата, заблокировали автобус боевики из организаций «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Данные бандформирования, остановив людей, расстреляли автобус из автоматического оружия, нанеся тяжелые пулевые ранения гражданским лицам. Также применили травматическое оружие, чем нанесли тяжелые травмы, несовместимые с жизнь», — заявляет Кива.

Также боевики похитили двоих человек и вывезли в неизвестном направлении.

Кива обвиняет власти и лично президента Украины Владимира Зеленского в бездействии. Депутат напоминает, что два дня назад в центре Киева было совершено вооруженное нападение на одного из членов «Патриоты за жизнь!» и власти никак на это не отреагировали. Также власти совершенно не отреагировали на то, что в офис партии «Оппозиционная платформа» была заброшена граната.