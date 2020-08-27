Бишкек, , 19:51 — REGNUM Административный суд столицы Киргизии сегодня, 27 августа, рассмотрел иск партии «Кыргызстан» к центризбиркому по поводу отказа в регистрации этого политобъединения на предстоящих парламентских выборах.

Судебный орган принял сторону политического блока, признав незаконными претензии ЦИК по поводу того, что документы на регистрацию подал не официальный представитель партии «Кыргызстан», а другой человек по доверенности.

Суд вынес решение удовлетворить иск партии. Представители центризбиркома с вердиктом не согласились и заявили о намерении опротестовать его в Верховном суде Киргизии.

ИА REGNUM напоминает, что выборы депутатов парламента Киргизии назначены на 4 октября 2020 года. О намерении принять участие в них заявили 44 партии. До предвыборной гонки ЦИК допустил только 15 из них.