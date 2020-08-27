Москва, , 19:50 — REGNUM Патруль российской военной полиции в Сирии сделал всё возможное для предотвращения столкновения с американскими военными, произошедшего 26 августа, сообщает 27 августа Центр по примирению враждующих сторон в САР.

Российский Центр подчеркивает, что военные РФ и далее продолжат строго придерживаться договоренностей, касающихся борьбы с терроризмом.

«Российский патруль принял все возможные меры по предотвращению инцидента и дальнейшему выполнению поставленной задачи. Российская группировка войск в Сирийской Арабской Республике продолжит строго придерживаться достигнутых договоренностей при выполнении задач по борьбе с международным терроризмом на территории Сирии», — указано в сообщении Центра.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Совета национальной безопасности США обвинил российских военных в нарушении правил предотвращения конфликтов в Сирии, в результате чего произошло столкновение бронемашин, приведшее к травмированию нескольких американских военнослужащих.

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