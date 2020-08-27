Варшава, , 18:30 — REGNUM Негативные заявления властей Белоруссии в отношении Польши вызывают удивление и разочарование у Варшавы, сообщил 27 августа журналистам заместитель польского министра иностранных дел Марчин Пшидач.

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Об этом он заявил после консультаций с белорусским послом в Варшаве Владимиром Чушевым, который был приглашён в МИД Польши из-за «неправдивых обвинений, звучащих из уст высших представителей белорусских властей» в отношении польского руководства.

Польский дипломат заявил, что Варшава не согласна с такого рода обвинениями, тем более что они «безосновательны».

Александра] Лукашенко и его окружения». Пшидач "Мы разочарованы и с удивлением смотрим на заявления президента [Белоруссиии его окружения».

Он добавил, что никаких дискуссий о перемещении границ и никаких передвижений войск в Польше не ведётся. По словам Пшидача, белорусские власти хотят «запугать белорусское общество каким-то воображаемым внешним врагом».

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Напомним, ранее 27 августа Чушев был вызван в МИД Польши «в связи с повторяющимися безосновательными обвинениями белорусских властей в адрес Польши» — так это событие анонсировал Пшидач.

Вызов последовал за словами Лукашенко о том, что серьёзные ресурсы Белоруссии идут на стабилизацию обстановки на западных границах, куда переброшены некоторые белорусские воинские части.

Затем он добавил следующее: «Вы видите эти заявления о том, что если Белоруссия распадется, то Гродненская область отойдёт Польше. Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю определенно».

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