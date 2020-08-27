Москва, , 18:26 — REGNUM Заявление премьер-министра Польши с призывами к России отказаться от «планов военной интервенции» в Белоруссию «некорректно по форме и содержанию». Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 августа, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Флаг Польши Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Владимир Путин 27 августа: большое интервью и поездка в Крым — трансляция»

"К сожалению, в Варшаве не услышали главного посыла интервью президента Владимира Путина — Москва выступает исключительно за мирное разрешение ситуации в Белоруссии и только в рамках правового и конституционного поля», — подчеркнул Слуцкий.

По его словам, «формирование правоохранительного резерва по просьбе действующего руководства республики вовсе не означает планов по силовому вмешательству, а наоборот, превентивно направлено как раз против реализации таких планов с других сторон, по «украинскому сценарию».

«Белорусы должны иметь возможность самостоятельно разобраться в том, что происходит в их стране и как им жить дальше, здесь я полностью согласен. Но без диктовки извне по методичкам «цветных революций», — заявил глава комитета Госдумы.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предостерег Россию от «военной интервенции» в Белоруссию под предлогом «восстановления контроля».

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Польши обвинил Путина в посягательстве на Белоруссию

Читайте развитие сюжета: Недопустимое вмешательство. Минск выразил Варшаве решительный протест