Белград, , 17:27 — REGNUM Премьер-министр Сербии Ана Брнабич надеется, что президент Белоруссии Александр Лукашенко «не затаит обиды» на руководство ее страны из-за того, что Белград присоединился к декларации Евросоюза о Белоруссии. Об этом она заявила 27 августа.

Анна Брнабич Government.ru

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Напомним, что в этом документе говорится о том, что президентские выборы в Белоруссии не были «демократическими и честными», и победа Александра Лукашенко на них ставится под вопрос.

Брнабич подтвердила информацию, которая поступила в сербские СМИ из дипломатических источников о том, что Белград в начале недели присоединился к декларации Евросоюза, и подчеркнула, что Сербия сделала это «в рамках синхронизации своей внешней политики с политикой ЕС».

«В рамках процесса присоединения к ЕС мы делаем это каждый год», — процитировало агентство «Бета» слова Аны Брнабич.

Премьер-министр сообщила, что у Сербии традиционно хорошие отношения с Белоруссией, и что несмотря на подписание декларации Белград не должен забыть «дружеские жесты белорусской стороны, особенно сделанные в самое трудное для страны время». Так, по ее словам Сербия никогда не забудет, что Александр Лукашенко был «единственным президентом иностранного государства, который во время агрессии НАТО против СР Югославии в 1999 году посетил Сербию».

Ранее послы Евросоюза и США в Белграде Сэм Фабрици и Энтони Годфри приветствовали решение Сербии присоединиться к европейской декларации о президентских выборах в Белоруссии.

Напомним, что ранее Евросоюз требовал от Сербии согласовать свою внешнюю политику с политикой Брюсселя в части введения санкций против Российской Федерации из-за «аннексии Крыма». Сербия пока не выполнила это требование ЕС.