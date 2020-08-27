Москва, , 17:22 — REGNUM Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота заявил, что распространённые 27 августа сообщения о его скорой отставке не соответствуют действительности.

Григорий Рапота Duma.gov.ru

«Не подавал никаких рапортов и не собираюсь», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее сегодня в ряде телеграм-каналов появились сообщения о том, что Григорий Рапота, занимающий должность госсекретаря Союзного государства с 2011 года, в ближайшее время покинет пост.

В качестве его наиболее вероятного преемника источники называют действующего губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.