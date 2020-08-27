Бамако, , 17:06 — REGNUM Главе российского посольства в Мали местные военные дали заверения в незамедлительной защите диппредставительства РФ в этой стране, сообщила 27 августа журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Послу были даны заверения в том, что и жандармерия Мали, и военная полиция незамедлительно получат указания предпринять соответствующие меры по защите российского загранпредставительства», — сказала Захарова.

По ее словам, еще 21 августа посол России в Мали Игорь Громыко встретился с представителями сформированного военными Комитета народного спасения на территории военной базы недалеко от малийской столицы Бамако.

«Основное внимание в ходе этого первого контакта с самопровозглашенными малийскими властями было обеспечение безопасности российской дипмиссии и ее сотрудников», — пояснила Захарова.

Она уточнила, что в ходе этой встречи «были доведены наши озабоченности по поводу возникших проблем с охраной нашего посольства, которая в последующие за событиями 18 августа дни, к сожалению, не осуществлялась на должном уровне».

Как сообщало ИА REGNUM, в Мали 18 августа произошел военный переворот, участники которого арестовали президента страны Бубакара Кейту и премьер-министра Бубу Сиссе. 27 августа военные заявили, что Кейта отпущен на свободу.

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