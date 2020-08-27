Брест, Белоруссия, , 16:38 — REGNUM На полигоне «Брестский» в Белоруссии российские и белорусские десантники отработали совместный штурм здания, в котором условные террористы удерживали заложников, сообщает 27 августа пресс-служба Минобороны РФ.

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Учения были проведены в рамках первого этапа Армейского международного конкурса «Полярная звезда».

Российские разведчики из состава ВДВ высадились беспарашютным способом из вертолета Ми-8 МТВ-5 и взяли штурмом здание, освободив заложников и зачистив его от террористов.

Высадка и штурм выполнялось под проливным дождем и при сильном порывистом ветре.

Напомним, Международный этап конкурса «Полярная звезда» проходит на территории Белоруссии с 23 августа по 5 сентября.

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