Москва, , 00:00 — REGNUM Законопроект, закрепляющий право родителей проводить ребенка в школу 1 сентября и побыть с ним в День знаний на торжественной линейке, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым.

Поправки вносятся в статью 128 Трудового кодекса РФ (ТК), предлагается обязать работодателя предоставить родителям (опекунам, приемным родителям) первоклассника на основании письменного заявления 1 сентября (День знаний) отпуск без сохранения заработной платы.

Одновременно ТК дополняется новой статьей 262.3, предусматривающей обязанность работодателя предоставить родителям (опекунам, приемным родителям) ребенка, идущего в первый класс, 1 сентября (День знаний) отпуск в счет ежегодного оплачиваемого отпуска, следует из текста законопроекта, опубликованного Ниловым в ТГ-канале.

Сейчас решение работодателя о предоставлении такого отпуска зависит от ряда факторов: производственных возможностей, серьезности ситуации у заявителя, личного отношения к работнику, наличии замещающего лица, то есть такие отпуска даются по усмотрению работодателя, отмечают парламентарии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Госдуме звучали предложения сделать 1 сентября выходным днем, а глава Института прогрессивного образованияАнна Маркснаправила замглавы правительства РФ Татьяне Голиковой предложение о предоставлении дополнительного оплачиваемого выходного 1 сентября родителям, у которых ребёнок пойдёт в первый класс.

В то же время в Минтруде напомнили, что на сегодняшний день Трудовой кодекс РФ позволяет оформить на 1 сентября неоплачиваемый отпуск или подгадать свой календарный оплачиваемый отпуск так, чтобы первый день осени выпадал на него. Кроме того, работодатель может разрешить работникам отсутствовать на 1 сентября в случае наличия локальных актов или договоров.

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