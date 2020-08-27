Ярославль, 27 августа 2020, 16:11 — REGNUM В Ярославской области депутатам могут впервые разрешить участвовать в заседаниях и голосовать по телефону или видеосвязи. Проект решения об этом 28 августа рассмотрит муниципальный совет Октябрьского сельского поселения Некоузского района. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель фракции КПРФ в совете депутат Михаил Шоломов.
Изменения вносятся в регламент совета. В проекте решения говорится, что «депутат муниципального совета, в случае невозможности личного присутствия на заседании по уважительной причине, имеет право в ходе заседания проголосовать посредством телефонной связи или видеосвязи». При этом делается оговорка, что дистанционно могут заседать лишь половина депутатов. На заседаниях лично должны присутствовать не менее 50% от избранного состава.
Депутаты совета от КПРФ намерены бойкотировать это решение.
Председатель муниципального совета Октябрьского сельского поселения Елена Звонкова сообщила корреспонденту ИА REGNUM, что о новшестве ей ничего не известно. Звонкова не исключила, что проект мог внести «кто-то из депутатов» и предложила пообщаться на эту тему после заседания.
Отметим, что идея дистанционного проведения заседаний региональных заксобраний и местных советов не раз выносилась на обсуждение в 2020 году в связи с пандемией коронавируса. Решение о заседаниях по видеосвязи в режиме чрезвычайной ситуации в марте приняло Законодательное собрание Нижегородской области. Между тем такие планы вызывают полярные мнения.
А вот председатель комиссии муниципалитета Ярославля по законности Олег Ненилин («Единая Россия»), напротив, считает, что за дистанционным голосованием будущее.
Ненилин уточнил, что ранее муниципалитет делал запрос в Госдуму о возможности дистанционного голосования. Однако пока в областном центре на эксперимент не решились. Дистанционно вопросы обсуждают, но голосуют исключительно очно.
Проект решения совета Октябрьского поселения никак не связывает дистанционное голосование депутатов с коронавирусом или какой-либо другой чрезвычайной ситуацией. При этом проблема кворума действительно является острой для многих маленьких советов в Ярославской области. Зачастую заседания срываются из-за неявки. Проблема обостряется, когда ряд депутатов теряет свои полномочия по собственному желанию или в связи с претензиями прокуратуры. Если совет Октябрьского поселения примет изменения в регламент, его примеру могут последовать и многие другие местные советы.
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