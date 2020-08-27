Уфа, , 16:11 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров поблагодарил президента РФ Владимира Путина после его заявления в связи с ситуацией, сложившейся вокруг Башкирской содовой компании. Слова благодарности Хабиров написал на своей странице в социальной сети.

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По словам главы региона, справедливость обязательно восторжествует. «Спасибо президенту», — написал Радий Хабиров.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на совещании в правительстве России Владимир Путин заявил о том, что деньги, заработанные Башкирской содовой компанией, контрольный пакет которой принадлежит частным лицам, практически не инвестируются в развитие, и в регионе не остаются. В прошлом году выручка компании составила порядка 45 млрд рублей. При этом на инвестиционные цели пошло лишь 2,5 млрд рублей. Остальные деньги ушли в офшоры.

Российский лидер поручил правительству РФ совместно в руководством Башкирии детально разобраться ситуации и выяснить, как государство потеряло контроль над активами Башкирской содовой компании.

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