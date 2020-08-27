Симферополь, , 15:48 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин в сопровождении проехал за рулем Aurus по новому построенному участку трассы «Таврида», сообщила пресс-служба Кремля 27 августа. Сопровождали президента директор АО «ВАД» Валерий Абрамов и главный технолог АО «ВАД» Андрей Волков.

Владимир Путин за рулём «Ауруса» едет по трассе «Таврида» Kremlin.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Владимир Путин 27 августа: большое интервью и поездка в Крым — трансляция»

Также глава государства осмотрел информационные стенды и беседовал с рабочими АО «ВАД». После этого Владимир Путин дал разрешение на открытие автомобильного движения на построенных участках.

Как сообщало ИА REGNUM, «Таврида» соединит Керчь и Севастополь, 250,7 км трассы будет введено в эксплуатацию до конца 2020 года.

Читайте развитие сюжета: Владимир Путин призвал сделать больше съездов на трассе «Таврида»