Париж, , 15:23 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон ответит на вопросы журналистов в пятницу, 28 августа 2020 года, сообщает Le Figaro.

Ожидается, что встреча с журналистами будет посвящена основным вопросам, связанным с трудным возвращением детей в школу, новыми проблемами в области здравоохранения и планами восстановления экономики страны.

Издание отмечает, что глава государства намерен показать, что может преодолеть кризис и, если возможно, вернуть страну в нужное русло к 2022 году.

Как сообщало ИА REGNUM, Турция объявила о предстоящем проведении новых военных учений в Средиземном море и обвинила Францию в усилении напряженности между Анкарой и Афинами.

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