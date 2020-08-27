Токио, , 15:09 — REGNUM Токио выражает обеспокоенность тем, что Китай имеет около 2000 ракет, способных ударить по территории Японии, сообщает газета Sankei.

Помимо первых в мире противокорабельных баллистических ракет средней дальности, таких как Dong Feng (DF) 21D и DF26, Китай также обладает новым типом баллистических ракет, запускаемых с подводных лодок (БРПЛ). Новый тип ракет находится ещё в стадии разработки. Ожидается, что новые БРПЛ будут летать по нестандартной орбите с высокой скоростью.

В октябре 2019 года на площади Тяньаньмэнь в Пекине прошел военный парад в честь 70-летия основания КНР. На параде были представлены различные виды оружия. Представители министерства обороны США и Японии обратили особое внимание на впервые появившуюся баллистическую ракету средней дальности DF17 и межконтинентальную баллистическую ракету DF41.