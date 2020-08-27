Москва, , 15:23 — REGNUM Российские вакцины от коронавируса, которые разрабатываются центром им. Гамалеи и научным центром «Вектор», будут конкурировать между собой. Об этом 27 августа заявил президент РФ Владимир Путин в интервью на телеканале «Россия 24».

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"Нужно говорить со специалистами, я думаю, что они, скорее всего, будут конкурировать, потому что по безопасности и эффективности они не должны уступать друг другу», — заявил глава государства.

Также он рассказал, что появление второй вакцины от SARS-CoV-2 должно произойти в сентябре.

«Второй препарат, он будет готов, как вот мне докладывают, в сентябре. Над ним работает известный институт «Вектор» в Новосибирске. Я уверен, что и специалисты «Вектора» сделают замечательный препарат, который очень поможет людям», — отметил Путин.

Также российский лидер подчеркнул, что российская вакцина от коронавируса является безвредной и в результате ее применения появляется устойчивый иммунитет.

«Мы прошли и доклинические, и клинические испытания на животных, на добровольцах. Совершенно очевидно сегодня для наших специалистов, что эта вакцина формирует сегодня устойчивый иммунитет, появляются антитела, как и у моей дочери они появились, и она безвредна. Слава богу, и дочка моя чувствует себя хорошо», — сказал президент России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин выразил надежду на то, что второй волны коронавируса не будет нигде в мире и на то, что Россия уже прошла пик коронавирусной инфекции.