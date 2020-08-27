Анкара, , 15:02 — REGNUM Турция объявила о предстоящем проведении новых военных учений в Средиземном море и обвинила Францию в усилении напряженности между Анкарой и Афинами, сообщает Le Figaro.

Турецкие военно-морские силы указали, что они проведут учения по стрельбе 1 и 2 сентября у побережья острова Кипр.

Министр обороны Турции Хулуси Акар обвинил Францию в содействии эскалации конфликта в Средиземном море.

«Наши греческие соседи должны знать, что они не смогут ничего добиться, обращаясь к таким странам, как Франция. Мы, турки и греки, должны сами решать свои проблемы посредством диалога», — заявил министр обороны Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции за сутки подтвердили 5429 новых носителей SARS-CoV-2.

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