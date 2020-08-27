Пекин, , 14:57 — REGNUM Главный исполнительный директор китайской социальной сети TikTok Кевин Майер принял решение об отставке. Об это сообщает 27 августа Центральное телевидение Китая.

Он заявил, что покидает компанию и сообщает об этом «с болью в душе». Майер пояснил, что переосмыслил приоритеты компании из-за политической ситуации, которая резко изменилась за последние недели.

Соцсетью Майер стал руководить в мае этого года, ранее он возглавлял стриминговое направление в Walt Disney Co. Обязанности Майера будет временно исполнять руководитель операций компании в США Ванесса Паппас.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский президент Дональд Трамп пригрозил соцсети TikTok блокировкой на территории США. Он потребовал, чтобы владеющая соцсетью китайская компания ByteDance передала TikTok какой-либо американской компании.

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